Ufficiale Due anni e mezzo, un titolo e 18 gol: termina l'avventura di Gabbiadini all'Al-Nasr

Manolo Gabbiadini dice basta alla sua avventura nel Emirati Arabi, seconda parentesi all'estero per lui dopo i due anni in Inghilterra con il Southampton. Nelle scorse ore, infatti, è arrivato l'annuncio della fine della sua esperienza con la maglia dell'Al-Nasr. Ecco il comunicato della società, tramite i proprio canali social: "L'Al Nasr Football Company conferma che Manolo Gabbiadini ha lasciato il club di comune accordo. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".

Arrivato nell'estate del 2023 dalla Sampdoria, Gabbiadini in due stagioni e mezzo con il club saudita ha collezionato 49 presenze e messo a segno 18 gol. Un'esperienza durante la quale ha anche avuto modo di alzare un trofeo, ovvero la Qatar-UAE Super Cup nella stagione 2024/25. Un trionfo che lo ha visto tra i maggiori protagonisti visto che, nel successo per 5-1 sul Qatar SC grazie al quale è arrivato questo titolo, l'ex Samp ha contribuito alla goleada realizzando una rete.

"È stata ovviamente una scelta di vita più che sportiva: alla mia età era giusto pensare anche al contratto", ha dichiarato Gabbiadini in estate in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Da capire ora dove proseguirà la sua carriera, se in un altro club degli Emirati oppure se ci sarà una chiamata dall'Europa che il diretto interessato deciderà di prendeere in considerazione.