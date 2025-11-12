Under 21, Calvani: "Mi ispiro a Rudiger. La convocazione è stata una sorpresa"

Il difensore del Frosinone, Gabriele Calvani, ha parlato dal ritiro dell'Under 21 di Tirrenia, in vista della sfida contro la Polonia. "Quando ho ricevuto il messaggio del team manager che mi annunciava la convocazione è stata una sorpresa, non me lo aspettavo. Ed è stata una bellissima emozione. Grazie a loro, sono riuscito subito a integrarmi nel gruppo. Poi ho avuto modo di conoscere il mister, che ci chiede di andare sempre forte e dare il massimo. Le mie caratteristiche principali sono la forza fisica e la grande attenzione, per questo avevo detto di ispirarmi a Rudiger. Ora abbiamo subito la Polonia, un avversario forte e spero di poter dare il mio contributo”.

L'Under 21 giocherà domani alle ore 18.30 a Stettino, in Polonia, una sfida decisiva. Perché entrambe le nazionali sono appaiate a quota 12 punti - con quattro vittorie per una - e solamente una passa il turno. In caso di sconfitta potrebbe prefigurarsi una situazione simile a quella della maggiore, con la Norvegia che appare oramai sicura di un posto all'Europeo per la migliore differenza reti.

Per questo anche il ct Baldini ha suonato la carica. "La Polonia ha dimostrato fin qui le sue qualità, basta guardare la classifica. Conosciamo le difficoltà di questa partita ma sono fiducioso: perché anche i ragazzi sanno che in questi casi devono dare il loro meglio rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione“.