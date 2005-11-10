Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto

Accorcia le distanze il Manchester United contro la Roma al 58'. Calcio di rigore assegnato per un tocco leggero di Mancini su Cunha, con Bruno Fernandes che si è presentato dal dischetto e si è fatto ipnotizzare da Vasquez ma il direttore di gara ha fatto ripetere il penalty a causa dell'ingresso in area anticipato di Cristante, che era stato poi il primo ad arrivare sulla respinta del portiere colombiano. Secondo tentativo per il portoghese e gol dell'1-2.

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