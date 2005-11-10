Bruno Fernandes non più capitano del Man United? Carrick: "No. Lo è stato e lo sarà"

Bruno Fernandes è "pienamente impegnato" con il Manchester United e continuerà a indossare la fascia di capitano. Parola di Michael Carrick, l'allenatore in capo al quale è stata rinnovata temporaneamente la fiducia dal board dei Red Devils e alle prese con i preparativi per il big match contro il Chelsea in Premier League.

La ricostruzione

Carrick ha mandato in panchina il centrocampista portoghese in occasione della sconfitta casalinga per 3-0 di domenica contro il Bournemouth, dopo che Bruno Fernandes aveva messo in discussione le tattiche utilizzate nella sconfitta per 4-1 in Champions League contro il Como. Resta da vedere se l'ex Udinese tornerà nell'undici titolare dei Red Devils, ma martedì i due hanno avuto un colloquio chiarificatore al centro d'allenamento, nel tentativo di ripartire da zero.

Le dichiarazioni

Interpellato sulla tematica singolare, Carrick sostiene che "non c'è alcuna decisione da prendere" riguardo alla permanenza di Fernandes nel ruolo di capitano. "La situazione della squadra e del club è limpida. Lui è un giocatore importante per questo gruppo. Lo è stato e lo sarà. Dobbiamo fare la differenza e dobbiamo spingere le cose nella giusta direzione", ha aggiunto il tecnico dello United in conferenza stampa. "È pienamente impegnato con questo club, è pienamente impegnato a migliorare le cose. Non c'è assolutamente alcun problema in merito. Per me non cambia nulla. È stata una decisione presa per la partita contro il Bournemouth. Tutto qui. È lui che ha guidato la squadra in modo eccellente in tantissime partite e per molti anni, e continuerà a farlo. Non c'è assolutamente alcun problema riguardo a questo".