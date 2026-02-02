L'agente di Tonali: "Mai parlato dell'Arsenal. La sua valutazione la faremo a marzo"
In Inghilterra è uscita l'indiscrezione che vedrebbe l'Arsenal su Sandro Tonali. In merito si è espresso l'agente del centrocampista, Giuseppe Riso. Ecco le sue parole a Sky Sport:
"Ho letto dell'interesse dell'Arsenal per Tonali, ma non abbiamo mai parlato di questa possibilità. Tonali si sta giocando la Champions col Newcastle e non è il momento di pensare a queste robe. La sua valutazione la faremo a marzo, se ci sarà l'apertura dei Magpies".
