Vaciago dopo il 3-0 al Napoli: "Adesso ha il diritto di chiamarsi Juve"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta così il successo della Juve nella sfida al Napoli, nell'editoriale di oggi: "Adesso ha il diritto di chiamarsi Juve senza abusare del nome. Non è la squadra dei nove scudetti, questo no, ma possiede nuovamente uno spirito, una determinazione agonistica, un’identità e una solidità caratteriale tali da riaffermarsi al livello che le compete. Erano diversi anni che ciò non accadeva.

La meritata vittoria contro il Napoli (il 3-0 è fotografia fedelissima di quanto visto in campo) suggella un periodo di transizione in cui la Juve è passata dall’essere una confusa e, talvolta anche timida, accozzaglia di giocatori a diventare una squadra di rango.

Questo non significa scudetto e non significa neanche quarto posto garantito (che anche per la qualificazione in Champions ce n’è di strada da fare), ma significa che la Juventus può ripartire da qui; da questo periodo, da questo successo, cercato con una feroce, ma lucida, aggressione dell’avversario fin dal primo minuto (altra roba che non si vedeva da un po’)".