Van der Sar: "Juve, occhio a Koopmeiners Jr. Tra De Busser e Vicario, scelgo il bianconero"
Giacomo Iacobellis
Edwin van der Sar, storico ex portiere di Juventus e Ajax, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno della sfida di Europa League tra i bianconeri e l'AZ. Di seguito la presentazione dei prossimi rivali di Spalletti e i suoi: "Contro la Juventus gioca in casa e l'AFAS Stadion in Europa è un fortino. I bianconeri non devono sottovalutare gli olandesi, ma non penso che lo faranno visto che anche loro non stanno vivendo un gran momento", ha esordito.
L'AZ ai raggi x, raccontato da Van der Sar
Il campione olandese ha poi proseguito così, sempre sull'AZ: "È una squadra con uno stile di gioco bello e riconoscibile: passaggi corti, un po’ stile Barcellona. Ma hanno anche ottime individualità come il centravanti Meerdink, protagonista con l’olanda. L’AZ ha anche delle ali interessanti, soprattutto il brasiliano Wessley Patati. E poi c’è l’altro Koopmeiners, centrocampista come il fratello della Juve: Peer assomiglia a Teun nel modo di camminare, di correre e anche di calciare da fuori".
Nessun dubbio, infine, sulla scelta del miglior portiere tra AZ e Juve: "De Busser ha giocato in Belgio e nel Go Ahead Eagles. Preferisco Vicario, portiere forte e affidabile grazie anche all’avventura in Premier col Tottenham e con la Nazionale. Se resterà a Torino anche in futuro non spetta a me dirlo, però sicuramente è un numero uno esperto e di qualità".