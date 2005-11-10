Edwin van der Sar, storico ex portiere di Juventus e Ajax, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport nel giorno della sfida di Europa League tra i bianconeri e l'AZ. Di seguito la presentazione dei prossimi rivali di Spalletti e i suoi: "Con­tro la Juven­tus gioca in casa e l'AFAS Sta­dion in Europa è un for­tino. I bian­co­neri non devono sot­to­va­lu­tare gli olan­desi, ma non penso che lo faranno visto che anche loro non stanno vivendo un gran momento", ha esordito.

L'AZ ai raggi x, raccontato da Van der Sar

Il campione olandese ha poi proseguito così, sempre sull'AZ: "È una squa­dra con uno stile di gioco bello e rico­no­sci­bile: pas­saggi corti, un po’ stile Bar­cel­lona. Ma hanno anche ottime indi­vi­dua­lità come il cen­tra­vanti Meer­dink, pro­ta­go­ni­sta con l’olanda. L’AZ ha anche delle ali inte­res­santi, soprat­tutto il bra­si­liano Wes­sley Patati. E poi c’è l’altro Koo­p­mei­ners, cen­tro­cam­pi­sta come il fra­tello della Juve: Peer asso­mi­glia a Teun nel modo di cam­mi­nare, di cor­rere e anche di cal­ciare da fuori".

Nessun dubbio, infine, sulla scelta del miglior portiere tra AZ e Juve: "De Bus­ser ha gio­cato in Bel­gio e nel Go Ahead Eagles. Pre­fe­ri­sco Vica­rio, por­tiere forte e affi­da­bile gra­zie anche all’avven­tura in Pre­mier col Tot­te­n­ham e con la Nazio­nale. Se resterà a Torino anche in futuro non spetta a me dirlo, però sicu­ra­mente è un numero uno esperto e di qua­lità".