Edwin van der Sar, l'uomo dell'ultimo Scudetto della Roma. Suo malgrado
Andrea Losapio
Edwin van der Sar è stato uno dei migliori portieri del suo tempo. Almeno se lo ricordano così ad Amsterdam, con la maglia dell'Ajax, poi al Manchester, sponda United. È il più vincente della sua generazione e il calciatore più presente nella storia della nazionale olandese. Eppure per molti tifosi italiani è ricordato solo per le papere alla Juventus.
L'apogeo
Due vittorie in Champions League, con tredici anni in mezzo. Il 24 maggio del 1995, l'Ajax batte il Milan a Vienna nella finale di Champions League, con van Gaal in panchina e lui fra i pali. Poi a Mosca, nel 2008, quando uno scivolone di John Terry apre le porte della speranza poi diventata certezza con la parata proprio di van der Sar sulla conclusione, l'ultima, di Anelka. 6-5 per i Red Devils, che tornano a vincere la Champions, come lui del resto. Nel 2008-09 poi diventa il primatista mondiale di porta imbattuta con 1.311 minuti, finendo per effetto di una rete di Lovenkrands contro il Newcastle.
Male a Torino
Nel 1999 diventa il primo portiere non italiano della storia della Juventus. Il primo anno vince l'Intertoto, restando in corsa per lo Scudetto senza però vincerlo: il gol decisivo è quello di Calori, nella pioggia di Perugia. Nella stagione seguente, invece, colleziona qualche topica di troppo, in particolare nello scontro Scudetto contro la Roma: tiro di Nakata, centrale, e Montella da due passi insacca per il due a due che varrà lo Scudetto. Resta comunque uno dei migliori della sua epoca. Oggi Edwin van der Sar compie 56 anni.