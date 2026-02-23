TMW
Salernitana, Raffaele addio. Al suo posto si avvicina la nomina di Serse Cosmi
La Salernitana ha deciso il futuro della panchina della prima squadra. Via Giuseppe Raffaele, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una distanza di ben 14 punti dal primo posto della classifica del Girone C di Serie C.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com al suo posto sarebbe stato scelto Serse Cosmi. Per il tecnico perugino accordo fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo al determinarsi di alcune condizioni.
Cosmi (67) torna dunque in campo dopo più di tre anni: l'ultima esperienza è stata, infatti, quella dal settembre al novembre 2022 al timone del HNK Rijeka
