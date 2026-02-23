L'impresa con il Galatasaray e la Roma all'Olimpico: Spalletti si gioca il futuro alla Juve

Chi lo avrebbe mai detto soltanto una decina di giorni fa che il futuro alla Juventus di Luciano Spalletti non sarebbe stato certo? Probabilmente nessuno, ma nel calcio si sa, sono i risultati a tracciare la strada verso una o un'altra direzione e dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Galatasaray e Como, tra campionato e Champions League, il rinnovo dell'allenatore con la Vecchia Signora non sembra più essere così certo. La settimana iniziata oggi ci dirà di più, anzi, sarà probabilmente decisiva.

Due partite che valgono il futuro.

Mercoledì all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, con i bianconeri che, dopo la sconfitta per 5-2 dell'andata, andranno a caccia dell'impresa cercando di ribaltare un risultato quasi impossibile da raddrizzare. E dopo l'impegno europeo ce ne sarà subito un altro decisivo, quello contro la Roma di domenica prossima all'Olimpico. Una sfida dove il diktat sarà quello di non sbagliare, per non vedere i giallorossi scappare a +7 in classifica.

Rinnovo in dubbio.

Viene da sé che in caso di eliminazione della Champions League e sconfitta contro la Roma il futuro di Luciano Spalletti alla Juventus sarebbe più che in bilico, con il rinnovo che non arriverebbe certamente in tempi brevi, visto che l'allenatore dovrebbe guadagnarselo interamente nelle restanti gare della stagione.