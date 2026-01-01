Vardy alla Cremonese si trova bene, sguardo oltre il 30 giugno. Altri due simboli in scadenza

Tra le rivelazioni di questa Serie A può vantare un posto la Cremonese, che nell'anno del suo ritorno in massima divisione ha goduto di un iniziale slancio che la sta vedendo navigare con costanza in acque sicure e lontana dalla zona rossa. Merito dell'impatto dato da Davide Nicola, senza dubbio, ma anche di un calciomercato estivo che ha visto il direttore sportivo Simone Giacchetta impegnato a rifondare le basi di una squadra che ha fatto tesoro dell'insegnamento dato dal suo primo ritorno in A, provando a correggersi.

Non mancano i giocatori presi in prestito dalla Cremonese nel calciomercato estivo, tanto che ricoprono un ruolo di maggior peso nell'analisi di quei calciatori tra i grigiorossi che abbiano il contratto in scadenza con il sodalizio lombardo. Ben nove sono infatti temporaneamente alla Cremonese da altre squadre: chi senz'altro tornerà alla base, salvo nuove proposte in itinere, poiché preso in prestito secco, risponde ai nomi di Warren Bondo (22 anni) e Jeremy Sarmiento (23), rispettivamente di proprietà del Milan e del Brighton. Dai rossoneri è arrivato in estate anche Filippo Terracciano (22), che guida la fila di quelli in aria di permanenza a Cremona con l'eventuale salvezza: è in prestito con obbligo di riscatto condizionato, tra le altre cose alla permanenza in Serie A, così come Martin Payero (27) e Alessio Zerbin (26) presi rispettivamente da Udinese e Napoli. 'Semplice' diritto di riscatto invece per Emil Audero (28) dal Como, i difensori Mikayil Faye (21) e Romano Floriani Mussolini (22) da Rennes e Lazio e l'attaccante Faris Moumbagna (25) dall'OM.

Ci sono però anche dei calciatori già di piena proprietà della Cremonese, che vedono scadere il contratto con i grigiorossi il prossimo 30 giugno. Uno è semplicemente l'uomo-copertina di questa squadra e del suo calciomercato estivo, Jamie Vardy (38 anni), che sembra essersi adattato bene al contesto Serie A. Si trovano però pure due simboli della Cremo negli ultimi anni quali il capitano e riferimento in difesa Matteo Bianchetti (32), o il funambolico Franco Vazquez (36), che la scorsa estate ha firmato un nuovo accordo annuale post-svincolo. Saranno fatte valutazioni in corso d'opera per il centrale Federico Ceccherini (33), che non sta trovando granché spazio in questa stagione, così come per il portiere Marco Silvestri (34). Destinati all'addio invece Mattia Valoti (32) e David Okereke (28), entrambi fuori lista.