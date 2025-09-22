Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Vattene!" e "Cairo vendi!". Nella notte altri striscioni di contestazione dei tifosi del Torino

Oggi alle 09:21
di Tommaso Bonan

Prima la marcia di contestazione dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino (leggi qui), poi la bruttissima prestazione coincisa con il ko interno (0-3) contro l'Atalanta. Non è dei migliori il clima in casa Torino, con gran parte della tifoseria in aperta contestazione con la proprietà del presidente Urbano Cairo.

Una protesta che è andata avanti anche nelle ultimissime ore. Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, infatti, nella notte sono stati appesi altri striscioni per manifestare il proprio dissenso nei confronti del numero uno del club granata. "Cairo vattene" e "Cairo vendi", sono alcuni dei messaggi che si sono letti anche all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino. Gli striscioni con scritta granata su sfondo bianco sono firmati TH, il gruppo Torino Hooligans.

Lo stesso Urbano Cairo, giovedì scorso, aveva parlato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio soffermandosi - tra i vari temi - anche sulle contestazioni dei tifosi: "Io sono stato accolto inizialmente come se fossi un salvatore della patria, santo subito. Per qualche anno è andata così, poi siamo retrocessi e sono stato contestato. Poi siamo tornati in A, siamo arrivati in Europa... Nell'ultimo anno e mezzo è arrivata la contestazione, ma restano più gli anni in cui mi hanno apprezzato. Il calcio è fatto di questo, va accettato: ho fatto comunque una campagna acquisti importante, spendendo cifre non piccole. Quello che conta è fare le cose bene, per il bene del Toro e per cercare di ottenere risultati migliori dell'anno precedente. Poi il Toro può ritrovare un bel rapporto con i tifosi, posso farlo io per primo: tanti sono dalla mia parte, lo vedo quando cammino per strada. Però la cosa che conta è cercare di fare un Torino migliore, che dia uno spettacolo convincente, ottenendo buoni risultati. È una bella medicina, ora domenica abbiamo un appuntamento importante con l'Atalanta: dobbiamo continuare, rimanendo con i piedi per terra e lavorando con determinazione come sta facendo Baroni".

