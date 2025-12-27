Vecino, con deviazione di Solet, porta avanti la Lazio. Udinese sotto 0-1 all'80'
Lazio in vantaggio al Bluenergy Stadium contro l'Udinese all'80'. Azione partita dalla destra con Cancellieri che ha puntato la difesa bianconera prima di scaricare il pallone a Vecino che non ci ha pensato due volte e ha calciato da fuori area. Tiro non irresistibile ma deviato da Solet che in scivolata, nel tentativo di rinviare, ha spiazzato completamente Padelli. 0-1 dunque per i biancocelesti a 10 minuti dalla fine.
