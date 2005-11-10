Inter, dal quasi addio in estate alla rinascita: adesso Bastoni può rinnovare

La primavera scorsa ha rappresentato uno dei momenti più delicati della carriera di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter aveva persino valutato la possibilità di lasciare Milano e la Serie A, anche alla luce dell’interesse del Barcellona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bastoni aveva aperto alla possibilità di approfondire un eventuale trasferimento. Le condizioni economiche, però, non si sono mai concretizzate: l’Inter non avrebbe preso in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro, cifra alla quale il club catalano non sembrava intenzionato ad avvicinarsi.

Chivu e l’Inter hanno continuato a puntare su di lui

Fondamentale è stato anche il rapporto con Cristian Chivu, che ha continuato a considerarlo un elemento centrale del progetto nerazzurro. Con il passare dei mesi, l’idea della cessione ha così lasciato spazio a una nuova prospettiva. Bastoni è tornato protagonista e l’Inter starebbe ora valutando anche un possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028.

La Nazionale certifica la rinascita

Anche le prestazioni con l’Italia hanno contribuito a cancellare i dubbi. Bastoni ha trovato due gol nelle ultime uscite in azzurro, dimostrando di poter essere determinante anche in sistemi difensivi differenti. Le critiche sulla sua adattabilità alla difesa a quattro sembrano quindi essersi progressivamente ridotte, mentre il rendimento è tornato quello dei giorni migliori.

Serenità ritrovata e voglia di rivincita

Dopo alcune settimane segnate da errori, polemiche ed episodi negativi, Bastoni ha scelto di concentrarsi sul campo e sulla propria famiglia. Una strategia che gli ha permesso di ritrovare equilibrio e fiducia. Da possibile partente a pilastro dell’Inter del futuro: la trasformazione è stata netta. E adesso il prossimo capitolo potrebbe essere proprio il rinnovo.