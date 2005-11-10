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Venezia ko in amichevole contro l'NK Istra: vincono i croati 1-0

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 18:10Serie A
03.10.2026 18:10Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Sconfitta per il Venezia nell'odierna amichevole contro l'NK Istra, con i croati che hanno la meglio per 1-0. Di seguito il tabellino ed il report del club lagunare dopo la sfida:

NK Istra - Venezia FC 1-0
Reti: 67’ Mauric (I).

NK Istra: Paus-Kunst (46’ Kolic), Hrvatin, Momoh, Jenjic (46’ Nasraoui), Celija, Hodzic (64’ Doumbia), Albarracin, Mauric, Frederiksen (86’ Saina), Ahmeti (64’ Gorican), Tomich (80’ Brajkovic).
A disposizione: Kersan, Svraka.
Allenatore: Javier Cabello.

Venezia FC: Montipò, Gomes Furtado, Juan Jesus (70’ Izzo), Mohammed, Berardi (64’ Baldoni), Kike Perez (64’ R. Perez), Panada, Duncan, Lisman, Rigato (46’ Camara), Fondi (84’ Aevoaei).
A disposizione: Grandi, Pozzi, Daniele, Cassina.
Allenatore: Giovanni Stroppa.

Arbitro: Ivan Santic.

Amichevole internazionale per gli arancioneroverdi di Stroppa che scendono in campo allo Stadio Aldo Drosina di Pola contro i padroni di casa del NK Istra, squadra croata attualmente sesta nella massima serie nazionale. La gara si conclude con la vittoria di misura dei croati grazie a un gol nella seconda frazione del capitano Mauric.

Mister Stroppa si affida a Montipò tra i pali, Juan Jesus dietro affiancato da Gomes Furtado e Mohammed, Panada in mezzo al campo con a supporto Kike Perez e Duncan, Berardi e Lisman sugli esterni e la coppia Rigato-Fondi in attacco. Primo sussulto del match al minuto 7 quando Albarracin dalla destra mette in mezzo un pallone sul quale Ahmeti arriva in lieve ritardo. Prima conclusione degli arancioneroverdi al 14’ con Panada che dai 25 metri calcia alto dopo una bella incursione di Rigato dalla sinistra; tre minuti dopo Kike Perez scalda le mani di Paus-Kunst con un sinistro potente ma centrale da posizione defilata. Il Venezia alza il ritmo del gioco cercando lo spazio giusto tra le maglie gialloverdi della difesa dell’Istra. Al 26’ Montipò risponde presente su un destro violento di Albarracin dal limite dell’area, deviazione in calcio d’angolo del portiere lagunare che si distende bene sulla propria sinistra. Al 32’ dopo un’uscita imperfetta di Montipò, Frederiksen calcia a botta sicura e trova l’intervento decisivo di Berardi sulla linea. L’estremo difensore arancioneroverde è chiamato ancora in causa al 41’ per contrastare un tiro di Tomich dai 16 metri; sul ribaltamento di fronte Berardi cerca la fortuna con un destro a giro che termina fuori misura. La migliore occasione del primo tempo arriva al 44’ quando Duncan mette in mezzo un pallone interessante dalla destra, Fondi fa sponda e pesca Juan Jesus al limite dell’area piccola che calcia a botta sicura ma trova la perentoria chiusura di Hrvatin sulla linea. Si va così al riposo sullo 0-0.

Dopo l’intervallo Stroppa inserisce Camara al posto di Rigato, Cabello cambia in porta e dà riposo a Jenjic, rimpiazzato da Nasraoui. Al 55’ palo pieno di Tomich che dal limite dell’area piccola scarica un destro potente ma non del tutto preciso. Al minuto 67 l’Istra sblocca il match grazie a un tap-in di Mauric, rapido ad insaccare dopo un palo colpito dai croati sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fondi si fa vedere al 79’ con un destro dai 25 metri che termina a lato, il Venezia alza ora il baricentro per cercare il gol del pareggio. Camara in avanti cerca l’inserimento con il giusto timing ma la difesa dei padroni di casa chiude ogni spazio; la gara si conclude quindi sull’1-0 per i croati. Il prossimo appuntamento ufficiale in calendario per gli arancioneroverdi è fissato per lunedì 12 ottobre sul campo della New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta.

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