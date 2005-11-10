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Milan, Amorim: "Recuperi per il derby? Forse rischiamo qualcuno"

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Antonello Gioia
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Antonello Gioia
Oggi alle 21:14Serie A
28.10.2026 21:14Serie A
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Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ruben Amorim, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su TMW.

Oggi alla squadra è mancata tanta qualità: pochissime azioni create.

"Abbiamo disputato alcune partite in cui siamo stati discontinui nel corso dei 90 minuti a causa di molte cose. Ora, quello che ho avvertito fin dal primo minuto è stata una mancanza di energia e di lucidità nel modo in cui abbiamo gestito la palla. Anche quando eravamo in vantaggio, ho avuto la sensazione che la squadra non fosse la stessa. Questa è la sensazione che ho avuto oggi: ho percepito che fossimo un po' stanchi. Quando dico stanchi, intendo dire che non pensiamo nello stesso modo, non giochiamo nello stesso modo. L'ho avvertito fin dal primo minuto; nel secondo tempo abbiamo subito due gol molto velocemente, quindi non abbiamo avuto il tempo di adattarci neanche al pareggio. Eravamo in svantaggio nel giro di due minuti, prima vincevamo e poi perdevamo la partita. Abbiamo avuto una grande opportunità con Camarda per ribaltare il momentum e pareggiare l'incontro, ma non ho mai sentito la squadra a proprio agio fin dall'inizio, nemmeno nel primo tempo".

Bollettino medico.

"Domani valuteremo e vedremo quali giocatori avremo a disposizione. Non voglio parlare di questo, ho solo cercato di spiegare il contesto della situazione della partita, quello che ho provato durante l'incontro. Quando guardo i miei giocatori in questo momento, vedo che stanno dando tutto: tutto quello che hanno, lo stanno mettendo in campo. Non voglio parlare dei giocatori che non abbiamo per poter fare turnover e mantenere la squadra sempre fresca; dobbiamo semplicemente adattarci. Quindi domani valuterò i calciatori: penso che potremo recuperarne uno o due, magari potremo correre un rischio con loro. Vedremo".

Come ha visto Camarda dopo il gol sbagliato e il gol lasciato al Bologna?

"Allo stesso modo, anche prima che sbagliasse l'occasione perdendo palla. Oggi molti dei nostri giocatori hanno perso palloni che hanno innescato le loro transizioni, quindi non si è trattato solo di Camarda, ed è per questo che lo vedo esattamente allo stesso modo".

Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

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