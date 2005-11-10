Venezia-Udinese, le formazioni ufficiali: ci sono Solet e Davis, Yeboah torna titolare

Ultima contro penultima al Penzo: chi esce dalla palude? Nell’anticipo del venerdì sera si affrontano Venezia e Udinese. Prima in panchina per l’ex di turno Paolo Zanetti, che affronta la squadra con la quale ha centrato una promozione in Serie A in passato ed alla quale è stato vicino a tornare solo poche settimane fa. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici.

Nicola rilancia Yeboah dal primo minuto al fianco di Adams. Panchina per Busio: in mezzo Kike Perez, Sohm e Basic con Hainaut e Mazzocchi sulle due fasce. Dietro la difesa è la stessa: Halhal, Moreno e Juan Jesus davanti a Stankovic.

Zanetti schiera dal primo minuto Davis con Ekkelenkamp e Zaniolo a supporto. In difesa c’è Solet con Abankwah e Palma. Piotrowski è Karlstrom in mezzo con Vojvoda e Kamara sulle corsie.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese:

Formazioni ufficiali Venezia - Udinese:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah.

A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Busio, Rrhamani, Fanne, Correia, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Duncan, Lisman, Fernandez. All. Nicola

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abakwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Bayo, Arizala, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic. All. Zanetti

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Imperiale - Mondin

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Gariglio

AVAR: Pezzuto