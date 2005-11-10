Frosinone, assenza dell'ultimo minuto verso Cagliari. I convocati di Alvini

Il Frosinone domani pomeriggio alle ore 15:00 è ospite sul campo del Cagliari per la partita che vale per l'11^ giornata di Serie A e in questi minuti il tecnico dei gialloblù Massimiliano Alvini ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'impegno.

Assente last minute Terzic

Sono 24 i giocatori chiamati per la trasferta sarda dell'Unipol Domus da Alvini. Confermate le assenze degli infortunati Raimondo (rischia di rientrare solo nel 2027) e Grillitsch, alle quali si aggiunge anche quella di Aleksa Terzic. L'esterno sinistro serbo si è fermato nell'allenamento di rifinitura e non sarà del match.

Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.

Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato.

Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.

Attaccanti: Birligea, Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin.