Frosinone, assenza dell'ultimo minuto verso Cagliari. I convocati di Alvini
Dimitri Conti
Il Frosinone domani pomeriggio alle ore 15:00 è ospite sul campo del Cagliari per la partita che vale per l'11^ giornata di Serie A e in questi minuti il tecnico dei gialloblù Massimiliano Alvini ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'impegno.
Assente last minute Terzic
Sono 24 i giocatori chiamati per la trasferta sarda dell'Unipol Domus da Alvini. Confermate le assenze degli infortunati Raimondo (rischia di rientrare solo nel 2027) e Grillitsch, alle quali si aggiunge anche quella di Aleksa Terzic. L'esterno sinistro serbo si è fermato nell'allenamento di rifinitura e non sarà del match.
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Birligea, Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Zerbin.