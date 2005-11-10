Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'undicesima giornata di campionato

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'undicesima giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda l'11ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Kessié, Pompei, Kolasinac, Bellanova, Kristensen, Gaetano.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, De Silvestri, Enem.
Squalificato: Nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Nzola, Fadera, Aurelio, Mina.
Squalificat: Obert.
COMO
Indisponibili: Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Chalobah, Diao.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Atta, Parisi, Pongracic.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Raimondo, Grillitsch.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Nuredini.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro, Luis Henrique.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Yildiz, Thuram, Grabara, Celik, Nico Gonzalez, Conceicao, Locatelli.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Gudmundsson, Zaccagni.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Ilic, Berisha, Pierotti, Monteiro, Geubbels.
Squalificati: Gaspar.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, P. Terracciano, Tomori.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Pessina, Ziolkowski, Maye, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola, Lobotka, Di Lorenzo, Olivera.
Squalificati: Marianucci.
PARMA
Indisponibili: Bernabé, Drobnic.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Svilar, Kone, Pellegrini, Dybala.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Ismael Koné, Boloca, Leysen, Volpato, Berardi.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Fortini, Israel, Mandragora, Rodriguez.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Alaba, Gueye, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Adorante, Sverko, Franjic.
Squalificati: nessuno.