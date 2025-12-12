Verdone: "Oggi tutti vogliono bene a Gasperini, ma all'inizio a Roma si è detto di tutto"

Carlo Verdone, grande tifoso della Roma e voce sempre attenta alle vicende giallorosse, è intervenuto nel corso del podcast “Poretcast”, condotto da Giacomo Poretti, soffermandosi anche sull’impatto di Gian Piero Gasperini nella Capitale. Un giudizio lucido, che fotografa bene l’umore di una piazza spesso oscillante tra entusiasmo e scetticismo.

L’attore romano ha ricordato come l’arrivo del tecnico non fosse stato accolto con entusiasmo unanime: “Ma quale amore a prima vista… Quando si è sparsa la voce è uscito di tutto contro di lui, mentre oggi tutti gli vogliono bene ed è diventato un grande”. Un passaggio che evidenzia le contraddizioni tipiche dell’ambiente romano, capaci di ribaltare giudizi in tempi rapidissimi.

Verdone ha poi allargato il discorso alla natura della piazza giallorossa: “A Roma si passa dalla padella alla brace con una facilità…”, sottolineando come le valutazioni siano spesso legate ai risultati immediati. Nonostante questo, l’attore riconosce i meriti del lavoro svolto finora dall’allenatore: “Ciò che ha fatto fino ad ora è meritorio, vediamo un gioco piacevole”.

Infine, un riferimento all’atteggiamento della squadra, apparso in crescita rispetto al recente passato: “Si divertono, hanno cominciato a corricchiare… cosa che prima non facevano. Vediamo che succede”.