Verdone compie oggi 75 anni. L'omaggio della Roma: "Una vita da Carlo, una vita da romanista"
Giornata speciale per Carlo Verdone, che compie oggi 75 anni. Attore, comico, regista e sceneggiatore italiano, Verdone - romano di Roma - è da sempre un appassionato di calcio e tifosissimo della squadra giallorossa.
La stessa Roma, tramite i propri social, ha voluto omaggiare Verdone con un messaggio: "Una vita da Carlo, una vita da romanista. Buon compleanno, Maestro!", il testo accompagnato dalle immagini che lo ritraggono con i colori giallorossi in vari momenti della sua lunga carriera.
🎂 Carlo Verdone compie oggi 75 anni
Una vita da Carlo, una vita da romanista 💛❤️
Buon compleanno, Maestro!#ASRoma pic.twitter.com/NqbCriHIwA
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 17, 2025
