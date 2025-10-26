Carlo Verdone bacchetta la 'sua' Roma: "Mercato disastroso, dov'è l'attacco?"

L'attore e regista Carlo Verdone, notoriamente tifoso della Roma, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Tempo nel corso della quale ha parlato anche dell'attualità giallorossa.

Queste alcune delle sue considerazioni a partire dal mercato fatto in estate dal club, a suo dire decisamente insufficiente visti i primi risultati dei nuovi: "La società ha fatto una campagna acquisti disastrosa. È una squadra senza attacco. Dovbyk e Ferguson non stanno dando un apporto. Era necessario dare via Shomurodov? Anche Saelemaekers stava facendo bene".

L’attore ha poi parlato del suo legame indissolubile con Roma, intesa come città oltre che squadra: "Se ho mai pensato di lasciarla per ritirarmi altrove? Al massimo potrei andare nella mia casa in campagna. Quando non ne posso più del lavoro e della città che mi stressa, tra il caos e il traffico, mi ritiro là. Ma lasciare per sempre Roma è impossibile".

Non a caso la città di Roma ha ispirato anche il suo film "Un sacco bello": "Se non avessi amato così tanto questa città, non avrei fatto quel film. Roma mi ha dato tanto dal punto di vista umano. Le piazze sono state un grande teatro di mitomani e megalomani che ho messo nei miei film", ha aggiunto Verdone.