Milan, guarda Chukwueze al Fulham: "Doppietta? Mi sto ritrovando. Marco Silva crede in me"

È l'inizio della rinascita per Samuel Chukwueze? Solo il tempo saprà dirlo, intanto la doppietta che ha rifilato ieri al Manchester City e che ha fatto "perdere" i capelli a Guardiola, illudendo per un attimo il Fulham di poter pareggiare i conti potrebbe essere un punto di svolta per lui. L'ala destra nigeriana arriva da due stagioni sottotono al Milan, così l'1 settembre ha deciso di imbarcarsi su un volo diretto in Inghilterra per firmare con i Cottagers in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto.

In seguito alla sconfitta per 5-4, dopo una partita mozzafiato e da alta spettacolarità, il giocatore è intervenuto ai microfoni ufficiali del Fulham per rilasciare un commento: "È stata una partita folle", ha detto nel post-partita. "Abbiamo subito gol che non avremmo dovuto subire, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra nella rimonta. Le occasioni che abbiamo creato nel secondo tempo sono state quasi decisive. È difficile da accettare perché volevamo tre vittorie di fila e non è successo, ma terremo la testa alta. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto e domenica (contro il Crystal Palace, ndr) daremo tutto per i tifosi".

E dire che l'inizio al Fulham è stato parecchio in salita per Chukwueze, con soli 103 minuti racimolati in 12 partite di Premier League, al netto di un infortunio al polpaccio che lo ha rallentato. Invece tra la vittoria col Tottenham e l'ultima uscita contro il City, il giocatore di proprietà del Milan è finito sotto le luci dei riflettori e ha guadagnato fiducia da mister Marco Silva. Con i primi gol in Premier League: "Penso che mi stia ritrovando. L’allenatore crede in me. Questa è la cosa più importante", ha evidenziato. "Un allenatore che crede in te, che ti sprona, e i tifosi. I miei compagni mi spingono molto, quindi devo dare merito a loro e all’allenatore".