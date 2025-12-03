Atalanta, Palladino: "Eravamo ultimi per duelli vinti, dato da cambiare. Scamacca? Fondamentale"

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il largo successo colto contro il Genoa in Coppa Italia: "Eravamo ultimi per duelli vinti e recupero palla in zone alte. Volevo abbattere questo dato negativo, e penso che possiamo fare ancora meglio. Difendere bene, attaccare bene: tutta la squadra è sempre pronta a tutto".

Quanto è stato importante il trio Pasalic-De Roon-Djimsiti".

"Mi stanno dando una grande mano e sono tutti ragazzi molto seri: mi hanno dato un sostegno sia tecnico che umano come tutta la squadra. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c'è sempre anche una grande società: posso solo che ringraziare la proprietà per l'enorme fiducia".

Cosa ne pensa del rendimento di Scamacca?

"Per un calciatore che viene da un brutto infortunio, c'è sempre il bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina sulle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui".