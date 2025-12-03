TMW Zola: "Impossibile dire chi vincerà lo Scudetto. Napoli-Juventus importante per entrambe"

Gianfranco Zola ha parlato dal Viola Park di Firenze a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni: "Importantissimo avere dei brand consolidati, significa che credono nel nostro progetto e ci fa piacere".

La riforma Zola come procede?

"Va bene, siamo contenti. Rispetto a quando è partita i giovani che arrivano dal settore giovanile sono raddoppiati. Siamo agli inizi, il nostro obiettivo non è solo raddoppiare il numero ma anche la qualità. Per fare questo serve lavoro e impegno, qualche risultato si inizia a vedere. Io ho fatto un percorso simile a quello dei giovani della C, senza settore giovanile di una big. Ho dovuto studiare un percorso alternativo e senza la Serie C non sarei diventato un giocatore della Nazionale. Capisco l'importanza di questo percorso, stiamo cercando di creare le condizioni migliori possibili".

Come vede la lotta Scudetto che coinvolge così tante squadre?

"E' una caratteristica del campionato italiano negli ultimi anni e questo dà valore alla Serie A. Non saprei dire chi vincerà, è tutto indeciso".

Napoli-Juventus e il ritorno di Spalletti al Maradona?

"Una partita molto importante per entrambe. Il Napoli era in una mezza crisi, poi ha fatto tre risultati straordinari. Questo è tipico delle squadre di Conte, più vanno in difficoltà e più producono. Sarà importante anche per la Juventus, vedo dei segni di ripresa e del lavoro di Spalletti, sarà un test importante perché darà informazioni importanti ad entrambe".

I giovani che le piacciono in Serie A?

"Ce ne sono diversi ma ne vorrei vedere un po' di più. Chiaro che Yildiz sta facendo cose importanti, cito lui perché giocava nel mio stesso ruolo e viene dalla Lega Pro. Ha fatto il percorso con la Next Gen, segnale che è un percorso valido per molti. Ce ne sono tanti altri poi, come Esposito. Ma ripeto, ne vorrei vedere molti di più".

La Fiorentina in fondo alla classifica?

"Mi rattrista, è una squadra che negli ultimi anni ci ha abituato ad altri risultati e vederla così in difficoltà dispiace. Mi auguro sia solo un momento passeggero, il calcio non è una scienza esatta. Quello che conta è continuare ad essere positivi, fare del proprio meglio e poi sono certo che le cose cambieranno. La società ha ambizione e sta lavorando alla grandissima fuori dal campo come dimostra il Viola Park".

Le difficoltà di Kean?

"Servirebbe vedere nello specifico cosa sta succedendo. Magari Kean sta soffrendo la situazione generale della Fiorentina, gli attaccanti vengono condizionati dal rendimento della squadra. Poi in Nazionale fa bene perché ha qualità e questa non può essere svanita. E' un momento passeggero per lui e per la Fiorentina. Questi sono i momenti in cui bisogna stringersi assieme, solo così si esce dalle situazioni difficili".

Cosa ne pensa di Gudmundsson?

"Strano, un giocatore con grandissime potenzialità e qualità importanti. Il rendimento a volte è determinato da condizioni, la cosa più importante è non mettere in discussioni le proprie abilità. I momenti negativi ci sono per tutti, ma quando si ha la certezza di essere capaci e si continua a lavorare alla fine le cose cambiano".