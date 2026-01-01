Inter, Chivu scherza sull'effetto San Siro: "L'importante è solo ritrovare l'erba dopo la Norvegia"

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bodo/Glimt, ritorno del playoff di Champions League dopo la sconfitta per 3-1 dell'andata, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è tornato anche sulle difficoltà della partita giocata in Norvegia sul campo sintetico: "Noi dobbiamo entrare in campo fiduciosi, sapendo che se c'è una squadra in grado di ribaltare un risultato così è la nostra. Non dovremo mai perdere autostima e fiducia, essere pronti dall'inizio e non avere la disperazione di fare subito gol, gestendo al meglio i momenti".

Il largo vantaggio in campionato può dare una spinta in più?

"No, sappiamo di aver perso 3-1 all'andata, il campionato non c'entra nulla. Dobbiamo essere competitivi, se vogliamo una possibilità di passare il turno dovremo essere la miglior versione di noi stessi senza pensare ad altro".

L'effetto San Siro avrà un peso nell'economia della gara?

"Per noi l'importante è che i ragazzi ritrovino l'erba…".

Quali sono state le difficoltà dell'andata?

"Il contesto era strano per tutto, appoggi, frenata, cambi di direzione, gestione delle paure per non farsi male. E' un aspetto da non sottovalutare. Per me è fondamentale, ci sono stato anche io in campo. Una partita all'inizio si prepara sempre con lucidità e consapevolezza di ciò che si può fare".