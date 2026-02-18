Verheyen: "Jashari è davvero forte, credo in lui. Tresoldi? Non è pronto per il Milan"

Gert Verheyen è indubbiamente il più grande giocatore nella storia del Club Brugge e conosce bene tutti quelli che sono transitati dal Belgio, come Ardon Jashari. Intervistato da MilanNews.it, ne ha parlato così: "Per lui è stato negativo sopratutto per colpa di quell'infortunio. Mentalmente è il modo peggiore per ogni calciatore iniziare una nuova avventura così perché quando vai in nuovo campionato e in una nuova squadra non vedi l'ora di dimostrare il tuo valore. Poi c'è un grande gap in termini di qualità (tra Pro League e Serie A, ndr) e se a questo ci aggiungi un infortunio del genere... Ma io credo in lui perché è un giocatore con grandi qualità e la super annata al Bruges non è stata un caso: lui è davvero forte. Credo in lui e sono convinto che diventerà un giocatore fondamentale per il Milan. L'importante è che non si butti giù e che stia calmo a livello mentale... io credo davvero in lui".

A De Ketelaere il tempo non servì per invertire la tendenza.

"Non si possono paragonare situazioni e giocatori diversi. Entrambi però sono giovani e poi anche Charles ha grandi qualità. E io penso che De Ketelaere sia stato troppo duro con se stesso ai tempi del Milan, dandosi la colpa per prestazioni insufficienti. E poi non è mai facile indovinare se un calciatore sboccerà o meno. Ma Jashari le qualità per imporsi ce la ha sicuramente".

Tresoldi non vede l'ora di andare al Milan.

"No, Nicolò non è ancora pronto per una grande squadra come il Milan. Ha ancora tanta strada da fare...".