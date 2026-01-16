Verona, addio Tavsan: interrompe il prestito alla Reggiana e va in Turchia a titolo definitivo
Nuova avventura per l'attaccante classe 2001 Elayis Tavsan, che interrompe il prestito alla Reggiana e saluta a titolo definitivo il Verona per vestire la maglia del Samsunspor Kulübü in Turchia a titolo definitivo. Di seguito il comunicato ufficiale dei gialloblù sull'olandese: "Hellas Verona FC comunica di aver definito con Associazione Calcio Reggiana 1919 la risoluzione anticipata del prestito di Elayis Tavsan. Contestualmente, il calciatore si trasferisce a titolo definitivo al Samsunspor Kulübü, Club di Serie A turca. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Elayis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.
La conferma ufficiale della Reggiana
"AC Reggiana comunica la risoluzione onerosa del prestito di Elayis Tavsan dall’Hellas Verona FC. L’attaccante olandese, classe 2001, ha totalizzato in granata 18 presenze con 3 gol e 1 assist in campionato. La società augura ad Elayis le migliori fortune per il proseguimento della stagione".
