Reggiana, Tavsan a un passo dal trasferimenti in Turchia. Buso il preferito per sostituirlo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:41Serie B
Tommaso Maschio

La Reggiana in questi giorni saluterà il centrocampista offensivo Elayis Tavsan, calciatore di proprietà dell’Hellas Verona, che si trasferirà in Turchia. Le parti, come riporta Il Resto del Carlino, stanno limando gli ultimi dettagli con il giocatore che sta già facendo i bagagli per trasferirsi. Lo attende infatti il Samsunspor, club di massima divisione che disputa anche la Conference League, che avrebbe trovato l’offerta giusta per gli scaligeri.

L’olandese classe 2001 dunque chiuderà la sua esperienza a Reggio Emilia con tre gol e due assist in 18 presenze con la gara contro la Sampdoria a Marassi dello scorso 27 dicembre che sarà l’ultima con la maglia granata addosso.

Per sostituirlo il nome preferito dal direttore sportivo Fracchiolla è quello di Nicolò Buso del Catanzaro che in Calabria ha trovato pochissimo spazio, solo quattro presenze e un gol con appena 79 minuti giocati. Al momento però la trattativa si sarebbe raffreddata con il club emiliano che potrebbe anche rivolgere il proprio sguardo verso altri profili per rinforzare l’attacco.

