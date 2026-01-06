Reggiana, sirene dalla Turchia per Tavsan: la decisione finale spetta all'Hellas Verona

Potrebbe interrompersi anzitempo l’avventura di Elayis Tavsan alla Reggiana. L’attaccante olandese, che sotto la guida di Davide Dionigi ha trovato spazio e continuità, è finito nel mirino di un club turco di primo piano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Reggio, il Samsunspor, impegnato in Süper Lig e anche in Conference League, avrebbe presentato un’offerta concreta per il giocatore, che starebbe seriamente valutando l’ipotesi di trasferimento.

La decisione finale, però, spetta al Verona, proprietario del cartellino. Se la proposta soddisferà anche gli scaligeri, Tavsan potrebbe lasciare immediatamente la Reggiana; in caso contrario, resterà in Emilia fino alla naturale scadenza del prestito.