Verona, civile contestazione dei tifosi all'esterno del "Bentegodi" dopo l'ennesimo ko
Due punti nelle ultime sette partite per l'Hellas Verona e i tifosi stanno iniziando a spazientirsi. Al termine del Derby del Triveneto perso contro l'Udinese, decine di tifosi sono assiepate all'esterno dello stadio "Bentegodi" contestando civilmente la proprietà.
Secondo quanto riporta Sky, il presidente degli scaligeri, Italo Zanzi, ha lasciato lo stadio dicendo: "Andiamo avanti così". Situazione che lascia presupporre che il club ribadirà la fiducia al tecnico Paolo Zanetti. Anche dallo spogliatoio filtra compattezza attorno all'allenatore. Il Verona al termine della 22ª giornata si trova all'ultimo posto in classifica pari merito col Pisa e con la zona salvezza distante 4 punti.
