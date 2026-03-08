Verona, Frese: "Avevo in mente solo di fare gol, crediamo nella salvezza"
Nel post-partita di Bologna-Verona è intervenuto ai microfoni di Dazn l'autore della rete del momentaneo pareggio degli ospiti, Martin Frese.
Il commento sul gol realizzato.
"Ho ricevuto palla al limite dell'area e avevo in mente solo una cosa: tirare e fare gol".
Il percorso verso la salvezza.
"Ci crederemo in queste ultime dieci partite, abbiamo l'obbligo di farlo".
Ecco, di seguito, il tabellino di Bologna-Verona.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (76′ Lykogiannis), Vitik (83’ Pobega), Lucumi, Joao Mario; Ferguson (65′ Sohm), Moro; Orsolini (65′ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (76′ Dominguez); Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri; Dallinga, Cambiaghi.
Verona (3-5-2-): Montipò; Edmundsson, Oyekoge (82’ Valentini), Nelsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (74′ Suslov), Frese; Bowie (82’ Sarr), Orban (94′ Al Mustrati). Allenatore: Paolo Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo, Niasse, Cham, Belghali, Isaac, Mosquera.
Arbitro: Giuseppe Mucera (Palermo).
Reti: 49′ Rowe (B), 55′ Frese (V), 57′ Bowie (V).