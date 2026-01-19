TMW Verona, il presidente Zanzi ricorda Commisso: "Fondamentale per i rapporti Italia-Stati Uniti"

Intercettato all’arrivo in assemblea di Lega Calcio Serie A, il presidente dell’Hellas Verona, Italo Zanzi, ha ricordato così Rocco Commisso, presidente della Fiorentina venuto a mancare nelle scorse ore: “A nome di tutta la società faccio le mie condoglianze, è una cosa molto triste. Lui ha fatto tanto per la Fiorentina e anche per il calcio italiano. Tristissimo”.

Da americano, cosa ha portato Commisso nei rapporti Italia-USA?

“Per esser sincero, non ho avuto l’opportunità di conoscerlo molto bene, però ha dato tanto al calcio italiano e anche per creare una relazione tra Stati Uniti e Italia”.