TMW Verona, interesse dalla MLS per Charlys. È in prestito alla Reggiana

Sta ben figurando in Serie B con la maglia della Reggiana il centrocampista brasiliano Charlys. Il 21enne è arrivato in estate in prestito dal Verona per trovare spazio e continuità e l'operazione sembra andare per il meglio, dato che il giocatore sta accumulando esperienza ed attirando interesse da parte di altre squadre.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com su di lui hanno messo gli occhi dagli Stati Uniti, dove in particolare l'Orlando City SC è in cerca di un rinforzo per il proprio reparto mediano.

Al contempo c'è da fare i conti con la volontà del club gialloblu, che crede nel ragazzo e nell'ulteriore crescita che potrebbe avere nei prossimi mesi nella Reggiana. L'obiettivo della società scaligera sembra essere, al momento, quello di far progredire il giocatore in Serie B, pensando ad un eventuale innesto per la prima squadra nella prossima stagione. O, in caso di offerte, eventualmente valutare una cessione, ma a cifre più alte di quelle che potrebbero arrivare oggi. Al momento dunque la pista americana della MLS per il giovane brasiliano sembra essere fredda.

In questa stagione in Serie B Charlys ha accumulato 14 presenze, con un assist all'attivo. Dieci le gare giocate da titolare con la fiducia conquistata dal tecnico Possanzini.