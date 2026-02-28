Verona-Napoli, è il momento di Giovane: fischi dagli ex tifosi del Bentegodi
Al 77' cambio nel Napoli: esce Vergara, entra Giovane. Fischi da parte dei tifosi del Bentegodi, che non hanno evidentemente gradito la scelta del brasiliano di lasciare il club dopo sei mesi dall'arrivo, per firmare con una squadra storicamente rivale.
