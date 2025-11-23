Verona-Parma, le formazioni ufficiali: Giovane-Orban dal 1', esordio per Corvi, Valeri out
L'Hellas Verona è a caccia della prima vittoria stagionale, il Parma di un successo che manca dal 2-1 al Torino dello scorso 29 settembre. Alle 12.30 il calcio d'inizio della sfida allo stadio Bentegodi, che può dire già molto sulle prospettive delle due squadre nella lotta salvezza.
Fra le fila degli scaligeri Paolo Zanetti sceglie di dare continuità alla coppia Giovane-Orban in attacco nonostante le voci della vigilia su una possibile scossa in attacco. C'è anche la conferma di Bernede dal primo minuto nonostante un fastidio alla coscia, con Akpa-Akpro e Gagliardini. Bella-Kotchap la spunta su Unai Nunez vicino a Nelsson e Frese.
Dal lato opposto Carlos Cuesta si affida a Corvi in porta, all'esordio in Serie A, dunque il nuovo arrivato Guaita partirà dalla panchina. Sorpresa sulla sinistra: Valeri fuori, c'è Sorensen a sinistra. In avanti i ducali si affidano a Cutrone e Pellegrino.
Le formazioni ufficiali di Verona-Parma
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone, Pellegrino
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic, Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde
Allenatore: Carlos Cuesta
Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)
Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)
