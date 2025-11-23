Badelj su Sucic: "Può diventare tra i migliori d'Europa. Nuovo Brozovic? Difficile"

"Secondo me con gli anni può migliorare ancora e ancora, diventando uno dei centrocampisti più forti dell'Europa". Tale dichiarazione, pronunciata da Milan Badelj nel corso di un'intervista a Tuttosport ha come soggetto Petar Sucic: talento croato arrivato in estate all'Inter e che si sta mostrando all'altezza della situazione.

Qualcuno lo paragona a Brozovic, Badelj la pensa così: "Difficile fare un paragone con Marcelo, lui poteva tranquillamente fare il 6 e l’8, ma soprattutto era arrivato in un’Inter che non era così forte come quella attuale. Brozovic aveva avuto qualche difficoltà di adattamento, crescendo con gli anni. Sucic magari alla fine della prima stagione avrà un minutaggio inferiore, ma sarà più semplice per lui entrare nel contesto Inter, oggi una macchina assolutamente strutturata. Sucic da mezzala può raggiungere picchi importanti e fare una carriera di 10-12 anni in nerazzurro, quindi stiamo parlando di livelli massimi".

Sucic sarà uno dei protagonisti dei derby di questa sera: "L’Inter ha una squadra rodata, giocano insieme, e bene, da anni. Il Milan con Allegri, che sa perfettamente cosa sia un derby, gioca in modo diverso. Sono molto curioso, mi aspetto una partita con tanta energia, ma con meno occasioni da gol. Ci sarà equilibrio. In generale direi poi che per lo scudetto i nerazzurri e il Napoli hanno qualcosa in più, anche se per tradizione e ambizione il Milan dovrà tornare ad ambire al titolo".