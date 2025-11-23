Parma, Cuesta: "Vogliamo fare una partita seria. Corvi? Farà un'ottima prestazione"
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato a DAZN prima della sfida sul campo del Verona. Le sue parole: "Noi vogliamo fare una partita seria, giocare bene a livello difensivo, giocare bene a livello offensivo essere lucidi e anche precisi nel nostro processo di attacco".
Corvi alla fine gioca in porta e quindi le chiedo sulla base di cosa è stata fatta la valutazione.
"Scelta fatta in due aspetti, siamo assolutamente convinti che farà una ottima prestazione che ci aiuterà tanto a tutta la squadra".
