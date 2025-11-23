Parma, Keita: "Mia mamma è la persona più importante della mia vita, spero mi porti fortuna"

Mandela Keita, centrocampista del Parma, ha parlato a DAZN prima della sfida con il Verona. Le sue parole sulla mamma, oggi indossa la maglia con il suo nome: "Mia mamma è tutto, ho fatto tutto con lei. E' la persona più importante della mia vita, senza di lei non posso immaginare dove sarei. E' davvero tutto, speriamo mi porti fortuna oggi".