Parma, Keita: "Mia mamma è la persona più importante della mia vita, spero mi porti fortuna"
Mandela Keita, centrocampista del Parma, ha parlato a DAZN prima della sfida con il Verona. Le sue parole sulla mamma, oggi indossa la maglia con il suo nome: "Mia mamma è tutto, ho fatto tutto con lei. E' la persona più importante della mia vita, senza di lei non posso immaginare dove sarei. E' davvero tutto, speriamo mi porti fortuna oggi".
