Verona, Zanzi: "C'è fiducia nel lavoro, andiamo avanti così. Meritiamo più punti"

Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della sfida con il Parma. Al Bentegodi giocheranno anche le Women del Verona. Le sue parole: "Per noi è una giornata importantissima, ovviamente abbiamo la partita maschile, però poi la cosa anche bella è che possiamo utilizzare questo teatro del calcio per far vedere anche le nostre women che lavorano tanto e noi, se possiamo dare un boost al calcio femminile in Italia è una cosa importantissima. Invitiamo tutti a farlo, a supportare il calcio femminile. Le ragazze erano molto contente quando hanno scoperto questa notizia".

Avete messo anche un video sui social, sono cariche sono felici sono gasate.

"Sì, però la cosa più importante è che lo meritano e lo meritano tante altre calciatrici nell'Italia, quindi approfitto di questo momento per dire a tutte che il calcio femminile in Italia si deve veramente supportare perché lo merita".

Secondo lei in che momento è la squadra? Perché l'Hellas crea tanto porta a casa un po' meno. Come sta vedendo la società il lavoro di Zanetti e dei giocatori?

"C'è totale fiducia nel loro lavoro, avanti così, Per noi è stata una stagione particolare perché stiamo giocando bene, forse meritiamo più punti, però è così il calcio".