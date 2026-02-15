Verona, riecco la freccia Belghali, due mesi dopo. Con lui e Bella-Kotchap le uniche vittorie

Era il 14 dicembre 2025 quando Rafik Belghali ha giocato per l'ultima volta con la maglia dell'Hellas Verona: i gialloblu erano di scena allo stadio Franchi e raccoglievano l'ultima vittoria di questa stagione, per 1-2. Da allora l'esterno rivelazione di casa gialloblu si è dapprima unito alla causa della sua Algeria in Coppa d'Africa, per poi rimanere fermo ai box a causa di una distorsione alla caviglia.

Una sorta di simbolo di quella che è stata la sfortuna per gli scaligeri in questa prima parte di stagione: Zanetti ha raccontato come si sia fatto male addirittura nell'ultimo pallone giocato in Coppa d'Africa, in Marocco, prima dell'eliminazione dell'Algeria. Belghali è finalmente rientrato ed è subito schierato titolare da Paolo Sammarco, contro il Parma al Tardini.

Altro rientro importante e subito titolare è quello di Armel Bella-Kotchap: lui mancava da un mese. A lui il compito, molto probabilmente, di prendere in custodia Mateo Pellegrino, che nella sfida d'andata aveva messo in difficoltà Nelsson prima di un cambio tattico a partita in corso. Proprio con questi due giocatori contemporaneamente in campo, Belghali e Bella-Kotchap, il Verona ha raccolto fino a qui le uniche due vittorie stagionali, contro l'Atalanta e, appunto, la Fiorentina. Alle 15 il calcio d'inizio della sfida contro il Parma.