Lecce, la conferenza di Di Francesco alla vigilia della trasferta di Cagliari

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" alla vigilia di Cagliari-Lecce.

16.00

16.10

Quanto è importante questa partita?

"Con questo calendario diradato si fa fatica, dobbiamo pensare a noi e alla nostra partita, cercando di fare punti. Dobbiamo riprenderci un po' di quel qualcosa che abbiamo lasciato per strada. Quello di Cagliari è un ambiente che conosco bene, molto caldo, ho preparato i ragazzi, sarà una partita da vivere per 100 minuti".

Sta pensando a qualche soluzione differente vista l'assenza di Banda

"Sicuramente sì, Stulic ha lavorato per tutta la settimana, faremo valutazioni anche in base a come si mette la partita. Sicuramente abbiamo preparato dei piani diversi dal solito".