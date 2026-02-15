Rosso a Kalulu e simulazioni in aumento, Gravina a confronto con Rocchi

All'indomani di Inter-Juventus continua a tenere banco l'episodio fra Bastoni e Kalulu, che ha portato al cartellino rosso mostrato al difensore bianconero. C'è chi ha invocato l'esclusione del centrale nerazzurro dalla Nazionale, ma come riporta La Gazzetta dello Sport non c'è stata alcuna reazione fatta filtrare dal club azzurro.

I vertici della Nazionale infatti non sembrano considerare l'episodio come meritevole di una punizione di questo tipo per Bastoni, visto che sceneggiate di questo tipo se ne vedono, purtroppo, di continuo in Serie A.

Certo, l'episodio in questione è più grave del consueto, visto che ha tratto in inganno La Penna decidendo un match di cartello. In tal senso il quotidiano riporta che il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha chiaramente sentito il designatore Gianluca Rocchi, in merito alla questione nata dalla sfida giocata ieri a San Siro.

Il tema è quello legato alle continue simulazioni da parte dei calciatori in massima serie. La Federazione auspica una modifica nel protocollo, così da poter utilizzare la tecnologia anche in situazioni come quella vissuta nel derby d'Italia. Nel calcio italiano insomma c'è la presa di coscienza che va fatto qualcosa, al più presto, per frenare l'ondata di simulazioni cui stiamo assistendo in ogni campo.