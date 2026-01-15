Verona, Sarr: "Cerco di dare il 100%, speriamo di vincere"

Al Bentegodi si gioca il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Verona e Bologna.

I rossoblù di Vincenzo Italiano cercano i tre punti per uscire da un periodo di forte appannamento che li ha fatti scivolare al nono posto in classifica. La squadra emiliana non conquista una vittoria dal 22 novembre, quando si impose in trasferta sul campo dell'Udinese. Da quel momento sono arrivati sette risultati negativi, con quattro sconfitte e tre pareggi che hanno frenato le ambizioni stagionali del club.

I gialloblù di Paolo Zanetti si trovano all'ultimo posto della graduatoria a pari punti con il Pisa. Un successo consentirebbe all'Hellas Verona di lasciare momentaneamente la zona retrocessione, portandosi a più tre sulla formazione toscana. Il bilancio del 2026 parla di un solo punto raccolto, conquistato nella difficile trasferta al Maradona contro il Napoli capolista. La gara assume un peso specifico rilevante per entrambe le formazioni, chiamate a dare una svolta al proprio percorso stagionale.

Amin Sarr, attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Bologna. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita sarà oggi? Per la quarta volta vai da titolare in una stagione in cui hai sempre giocato almeno un minuto in tutte le partite.

"È la stessa gara come tutte le altre partite. Sono arrivato, ho fatto il mio 100% e speriamo di vincere come team".