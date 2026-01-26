Verona, Sarr suona la carica: "Tanti infortuni, ma con 1-2 vittorie torniamo in corsa"
Nel corso del prepartita fra Verona e Udinese fra le fila gialloblu è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante Amin Sarr. Di seguito le sue dichiarazioni.
Perché dovete credere alla vittoria?
"Penso che specialmente oggi ognuno in squadra sia assolutamente carico per vincere. Sappiamo di avere molti infortuni e i giocatori vogliono mettersi alla prova. Non solo per oggi, ma per il resto della stagione sappiamo che ci basta vincere una o due volte per tornare in corsa, la stagione è lunga".
