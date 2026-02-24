Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori
Parziali buone notizie per il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac in vista della sfida di domani sera alla New Balance Arena contro l'Atalanta, ritorno del playoff di Champions League che arriva dopo il successo dei gialloneri per 2-0 nell'andata contro la squadra di Raffaele Palladino.
Alla seduta di rifinitura hanno preso parte anche due dei giocatori in dubbio, ovvero Nico Schlotterbeck ed Emre Can. I due giocatori si stanno allenando insieme al resto del gruppo, anche se una decisione definitiva in merito alla loro convocazione e alla possibile titolarità sarà presa solo nelle prossime ore.
Editoriale di Raimondo De Magistris
Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
