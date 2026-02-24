Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori

Parziali buone notizie per il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac in vista della sfida di domani sera alla New Balance Arena contro l'Atalanta, ritorno del playoff di Champions League che arriva dopo il successo dei gialloneri per 2-0 nell'andata contro la squadra di Raffaele Palladino.

Alla seduta di rifinitura hanno preso parte anche due dei giocatori in dubbio, ovvero Nico Schlotterbeck ed Emre Can. I due giocatori si stanno allenando insieme al resto del gruppo, anche se una decisione definitiva in merito alla loro convocazione e alla possibile titolarità sarà presa solo nelle prossime ore.