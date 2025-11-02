Verona, tensione in campo dopo l'1-1 di Giovane: la ricostruzione di cosa è successo

Sconfitta beffarda per il Verona, battuto 1-2 in casa dall'Inter a causa di un autogol di Frese nel recupero. Una partita in cui la squadra di Zanetti aveva tenuto testa ai vicecampioni d'Europa, chiudendo il primo tempo sull'1-1 e tenendo tale risultato quasi fino alla fine. Dopo il gran gol di Zielinski che ha sbloccato il match, poco prima dell'intervallo è arrivato l'1-1 con la firma di Giovane.

Una rete che ha avuto una coda polemica. Come riportato da Sky, l'attaccante del Verona ha celebrato la rete con un pallone calciato a campanile: gesto che non viene gradito dai nerazzurri. Kolarov e Acerbi hanno reagito andando a contestare Giovane, ma poi c'è stato l’intervento del tecnico dei veneti Zanetti con l'obiettivo di riportare la calma.

La contesa si è chiusa con un cartellino giallo per Gift Orban, tra i protagonisti della mischia, oltre che con il chiarimento dell’episodio tra Kolarov - allenatore in seconda dell'Inter - e Giovane.