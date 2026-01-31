Verona, Zanetti a rischio. Sogliano: "Normale ci siano valutazioni, lo sa anche lui"

Ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, ha risposto in merito alla possibilità che il club gialloblu opti per un cambio in panchina, con la posizione di Paolo Zanetti che sembra in bilico.

Queste le sue parole: "Normale ci siano valutazioni, quando le cose vanno male l'allenatore è quello che ha il ruolo principale. Lo sa bene anche lui. Il Verona negli ultimi anni si è salvato con uno spareggio, alla penultima giornata e all'ultima. L'allenatore quindi è normale che sia in crisi, come me e come i giocatori. Dobbiamo capire se siamo in grado di rialzarci o no, oggi non è il momento di parlarne, mi dispiace. Credo sia giusto che sia venuto io in questo momento difficile e non l'allenatore o un giocatore, non lo trovo utile. Ora torniamo a casa con zero punti in un momento difficile e pensiamo a come reagire".

Alla stessa domanda, a Sky Sport ha spiegato: "Per tante dinamiche che ci sono tre anni fa ci siamo salvati allo spareggio, due anni fa alla penultima giornata, l'anno scorso all'ultima. Abbiamo sempre avuto annate difficili, con momenti difficili, questo è uno di quelli. La classifica è problematica, le altre squadre fanno punti. Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di reagire. C'è anche il mercato che forse non fa bene alla testa dei giocatori, ma non è una cosa che possiamo decidere. Mi scuso se non posso dire tante cose, ma questo non è il momento di parlare, ma di reagire".