Verratti: "Scudetto? Tifo per il Milan del mio amico Ibra". Poi apre ad un ritorno in Italia

In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Marco Verratti ha toccato diversi temi a partire dalla vita in Qatar: "Quando mi trovo bene in un posto, mi piace restare. Sono rimasto 11 anni a Parigi perché stavo bene e anche qui ho trovato tutto quello di cui ho bisogno. C’è una vita al di fuori del calcio che mi piace molto e mi diverte molto giocare con la mia squadra. Sono felice qua”

Sei ancora giovane, pensi alla possibilità di andare a giocare per la prima volta in Serie A?

“Nel calcio tutto è possibile, vediamo. Per adesso sto qui, finisco quest’anno e poi vediamo. Non chiudo le porte a niente, ma mi piace vivere il presente e non pensare tanto al futuro. Vedremo alla fine dell’anno cosa ho voglia di fare e cosa ha voglia di fare la mia famiglia”



Possiamo dire però che il tuo sogno è quello di giocare in Serie A con il Pescara?

“Il Pescara è la mia squadra, per me è tutto. Intanto spero che il Pescara possa tornare in Serie A un giorno, poi vedremo… sicuramente giocare con la squadra in cui sei cresciuto nella massima serie è un sogno per tutti i ragazzi”

Hai anche dimostrato con i fatti il tuo amore per il Pescara investendo nel club, ci racconti come è nata questa idea?

“Sì, è stata una dimostrazione pratica. A parole è facile, tutti possono dimostrare a parole, ma io volevo fare qualcosa per restituire tutto quello che ho ricevuto. Se sono riuscito a fare questa carriera, molto lo devo al Pescara. Tutto è iniziato da lì, mi hanno dato tutto quello di cui avevo bisogno per diventare un giocatore e quindi questo mio gesto è un ringraziamento al club e aiutarlo a crescere. I tifosi del Pescara sono spettacolari, sono innamorato della città, è piccola ma è bella, c’è il mare e c’è tutto. Spero di far crescere il Pescara e di rendere orgogliosi tutti i tifosi”



Come vedi la situazione della Nazionale in vista della qualificazione al Mondiale?

“I playoff ormai sembrano inevitabili, ma ovviamente spero che la Norvegia possa commettere un passo falso. Sarà dura ma l’Italia ha un grande allenatore, che trasmette grande voglia ai giocatori e spero che a marzo saranno tutti pronti per conquistare questo benedetto Mondiale”

E tu potresti far parte della squadra per i playoff e poi, eventualmente, per il Mondiale?

“Non lo so, vediamo. Se c’è bisogno, ne parlerò direttamente con l’allenatore. Vedremo, la Nazionale per me è tutto e non credo che sia importante un singolo calciatore. La Nazionale è di tutti, voglio solo vederla al Mondiale per i miei figli e per tutta la generazione di ragazzi che non ha mai visto l’Italia alla Coppa del Mondo. Sarò davvero felice in caso di qualificazione”

Stai seguendo la Serie A dal Qatar? Chi vedi come favorita?

“Sì, la seguo sempre. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa. Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene. Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica”