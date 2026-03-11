L'Iran si ritira dai Mondiali, tegola Verratti per Gattuso: le top news delle 18

L’Iran non parteciperà ai prossimi Mondiali di calcio. Ad annunciarlo, dopo che il presidente FIFA Gianni Infantino aveva ringraziato Donald Trump per le riassicurazioni sull’accoglienza della nazionale mediorientale negli Stati Uniti, è stato il ministro dello Sport di Teheran: “Ci sono zero possibilità, dopo che hanno ucciso il nostro leader”. Da capire se sarà effettivamente così, e nel caso la nazionale sostituta: la FIFA ha totale discrezionalità sulla scelta, il candidato più credibile sarebbe l’Iraq, che ha peraltro denunciato le difficoltà organizzative in vista dello spareggio intercontinentale di fine marzo, a cui dovrebbe partecipare.

All’indomani della clamorosa disfatta dell’Atalanta, la Serie A ha una certezza: ci sarà una squadra italiana ai quarti di finale di Europa League. Magra consolazione rispetto al fatto che il posto se lo giocheranno Bologna e Roma, in un derby tricolore che tutti avrebbero voluto evitare. "Gasperini è stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti - ha detto in conferenza stampa il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano -. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c'è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare". Nei prossimi minuti, come sempre in diretta testuale su TMW, le parole dello stesso Gian Piero Gasperini, che non recupera Matias Soulé, ancora alle prese con il lavoro personalizzato.

Non sono positive, a proposito di Mondiali, le notizie che riguardano Marco Verratti. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, oggi all’Al-Duhail, era pressoché certo di una convocazione da parte del ct Gennaro Gattuso, ma dovrà rinunciarvi per il forte dolore al ginocchio che lo tormenta da alcune settimane. Gattuso chiamerà Pisilli della Roma, nell’ambito di una lista di 27-28 convocati verso la prima gara dei playoff, il 26 marzo a Bergamo con l’Irlanda del Nord.

In casa Cagliari si ferma Riyad Idrissi. Il giovane terzino rossoblù ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: stagione finita. Sorride Dusan Vlahovic, che nel suo primo allenamento in gruppo con la Juventus da diverse settimane a questa parte ha anche trovato il gol. Il Parma, invece, dovrà fare a meno di Adrian Bernabé anche nella prossima partita di campionato, mentre c’è un cauto ottimismo per Sascha Britschgi.